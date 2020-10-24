شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يُساءل سلطة الطاقة بغزة بشأن توريد الوقود المصري لمحطة التوليد

قيادي فلسطيني يُساءل سلطة الطاقة بغزة بشأن توريد الوقود المصري لمحطة التوليد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، سؤالاً إلى سلطنة الطاقة في قطاع غزة بشأن إمكانية توريد الوقود المصري إلى شركة الكهرباء بغزة بشكل مباشر.

وقال العوض، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك: "سؤال بريء لماذا لا يتم توريد الوقود (المصري) من قبل سلطة الطاقة في غزة مباشرة لشركة الكهرباء، لتزيد من انتاجها وتبيع الكهرباء للمواطن بكلفته ٦٠ اغورة، بدلاً من توريده للمولدات الخاصة التي عادت لتصدح، أم انها علاقة السلطة الحاكمة برأس المال على حساب المواطن".


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