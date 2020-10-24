قيادي فلسطيني يُساءل سلطة الطاقة بغزة بشأن توريد الوقود المصري لمحطة التوليد

وجه عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، سؤالاً إلى سلطنة الطاقة في قطاع غزة بشأن إمكانية توريد الوقود المصري إلى شركة الكهرباء بغزة بشكل مباشر.





وقال العوض، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك: "سؤال بريء لماذا لا يتم توريد الوقود (المصري) من قبل سلطة الطاقة في غزة مباشرة لشركة الكهرباء، لتزيد من انتاجها وتبيع الكهرباء للمواطن بكلفته ٦٠ اغورة، بدلاً من توريده للمولدات الخاصة التي عادت لتصدح، أم انها علاقة السلطة الحاكمة برأس المال على حساب المواطن".









رام الله - دنيا الوطن