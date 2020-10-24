شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تستنكر تصريحات قيادي فتحاوي هاجم السعودية

الرئاسة الفلسطينية تستنكر تصريحات قيادي فتحاوي هاجم السعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، في مقابلة على تلفزيون الميادين، اليوم السبت، حول المملكة العربية السعودية والتطبيع، لا يمثل فيه سوى نفسه، ولا يعبر عن الموقف الرسمي الفلسطيني، الذي لا يسمح بالمس بالدول والرموز السيادية العربية.

وشددت الرئاسة على عمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي قامت دوما على الاحترام والتقدير المتبادل بين الشعبين والقيادتين، وفق وكالة (وفا).

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي إن "الأميركيين والإسرائيليين يريدون الانتقام من السودان العروبة".

زكي وفي حديث للميادين، اليوم السبت، ردّاً على إعلان إتفاق السودان مع "إسرائيل" على تطبيع العلاقات، أضاف: "نثق بأن الشعب السوداني لن يسمح للتطبيع بأن يحقق مراده، وهناك زعامات تنتظر ميداليات مرصعة بالدم".

ورأى أن صمت بعض الدول العربية على التطبيع هو "تعبير عن عزمه سلوك هذا المسار وخيانة التاريخ".

زكي لفت إلى أن "من يتهمنا بإنكار الجميل أن يتذكر الملايين التي صرفوها من أجل قتل الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يكشف عملاءه الواحد تلو الآخر، والأميركيون يريدون إعطاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ميدالية".

ورأى أن "هناك مساع لإنهاء دور العائلة السعودية المالكة"، مؤكداً "نحن لم نفقد الأمل حتى الآن وسنصنع معجزة".

عضو اللجنة المركزية في حركة فتح اعتبر أن السعودية تدرك أنها إذا سلكت مسار التطبيع "لن تكون هناك كعبة، ولا مسجد نبوي، وسيكون هناك مستقبل مظلم"، وفق زكي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبّر أمس الجمعة عن إدانته ورفضه لتطبيع العلاقات بين السودان والاحتلال الإسرائيلي، وشدد على أنّه "لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضيّة الفلسطينيّة".

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