عاجل

  • الصحة بغزة: منحنى تفشي (كورونا) يمر بحدة كبيرة وثبات المناطق الحمراء مقلق

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: منحنى تفشي (كورونا) يمر بحدة كبيرة وثبات المناطق الحمراء مقلق

الصحة بغزة: منحنى تفشي (كورونا) يمر بحدة كبيرة وثبات المناطق الحمراء مقلق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن هناك ارتفاع في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة لا سيما في المناطق التي أعلن عنها انها مناطق حمراء في شمال قطاع غزة ومنطقة غزة.

وأضاف القدرة، وفق إذاعة (القدس): "ثبات اللون الأحمر في هذه المناطق يقلق الطواقم الحكومية ولجنة التقصي الوبائي التي تواصل عملها على قدم وساق".

وتابع القدرة: "منحنى تفشي الوباء يمر بحدة كبيرة من حيث تسجيل عدد الإصابات،  بعد أن تسطح المنحنى في وقت سابق، وهذا يشكل خطورة كبيرة على إجراءات التخفيف في تلك المناطق".

وأكمل: "بات لدى وزارة الصحة القدرة على التمييز بين المناطق ومدى انتشار الوباء داخلها، ونعمل جاهدين لعدم انتقال الإصابات إلى مناطق أخرى، ورأس الحربة في هذه المعركة هو مدى التزام المواطن بإجراءات السلامة والوقاية، ولاحظنا زيادة في عدد الإصابات في الأماكن التي شهدت إقامة أفراح وبيوت عزاء".

واستكمل: "إذا استمرت حالة التراخي فإن ذلك سيؤثر على جهود لجنة التقصي الوبائي، وسيخرج الأمور عن السيطرة، ما يدفعنا للدخول في مرحلة صعبة وقاسية".

وتابع: "هناك دراسة متأنية للتخفيف عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتم الانتهاء من كافة الضوابط الصحية والوقائية للالتزام بها في القطاعات العاملة بغزة".

واستطرد: "جلسنا مع وزارة التربية والتعليم العالي وممثلي الجامعات ووضعنا الأسس للتخفيف عن الطلبة والمواطنين، ضمن إجراءات الوقاية والسلامة، وحجم الفحوصات التي نجريها بشكل يومي تعطي إشارات عن مدى انتشار الوباء في قطاع غزة، وكلما داخلنا بشكل أعمق إلى المجتمع سيكون لدينا معطيات أكثر دقة عن حجم انتشار الفيروس".

أخبار ذات صلة

تقاصيل اتفاق أصحاب المولدات الكهربائية بغزة مع اللجنة الحكومية لمتابعة الأزمة

تقاصيل اتفاق أصحاب المولدات الكهربائية بغزة مع اللجنة الحكومية لمتابعة الأزمة

داخلية غزة: استمرار حظر التجوال المسائي بمحافظات القطاع في ظل التوقيت الجديد

داخلية غزة: استمرار حظر التجوال المسائي بمحافظات القطاع في ظل التوقيت الجديد

فصيل فلسطيني يُهاجم الرئيس الفرنسي ويوجه دعوة للمسلمين والعالم

فصيل فلسطيني يُهاجم الرئيس الفرنسي ويوجه دعوة للمسلمين والعالم

&#34;الرئاسية لشؤون الكنائس&#34; تدين الإعلان الأمريكي الإسرائيلي السوداني

"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين الإعلان الأمريكي الإسرائيلي السوداني

اشتية: نؤكد على صون الحريات العامة وحماية المجتمع من أي تسيب أو فلتان

اشتية: نؤكد على صون الحريات العامة وحماية المجتمع من أي تسيب أو فلتان

اندلاع حريق كبير في أحراش وادي القف غرب الخليل

اندلاع حريق كبير في أحراش وادي القف غرب الخليل

إصابة مواطن إثر اعتداء للمستوطنين على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس

إصابة مواطن إثر اعتداء للمستوطنين على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس

الأسير ماهر الاخرس يوجه رسالة للشعب الفلسطيني: لا تضعوني في الثلاجة

الأسير ماهر الاخرس يوجه رسالة للشعب الفلسطيني: لا تضعوني في الثلاجة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الرئاسية لشؤون الكنائس&#34; تدين الإعلان الأمريكي الإسرائيلي السوداني

"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين الإعلان الأمريكي الإسرائيلي السوداني

اندلاع حريق كبير في أحراش وادي القف غرب الخليل

اندلاع حريق كبير في أحراش وادي القف غرب الخليل

إصابة مواطن إثر اعتداء للمستوطنين على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس

إصابة مواطن إثر اعتداء للمستوطنين على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس

حسين الشيخ: محور الصراع كان وما زال وسيبقى فلسطين بغض النظر عن من طبّع

حسين الشيخ: محور الصراع كان وما زال وسيبقى فلسطين بغض النظر عن من طبّع

المطران حنا: اهمال القضية الفلسطينية وتهميشها لن يؤدي إلى تصفيتها

المطران حنا: اهمال القضية الفلسطينية وتهميشها لن يؤدي إلى تصفيتها

الشرطة تقبض على 26 مطلوبًا للعدالة

الشرطة تقبض على 26 مطلوبًا للعدالة

التجمع الديمقراطي: تطبيع السودان طعنة بظهر الشعب الفلسطيني

التجمع الديمقراطي: تطبيع السودان طعنة بظهر الشعب الفلسطيني

تقرير: شق طرق استيطانية جديد ووتيرة أعلى من البناء في المستوطنات

تقرير: شق طرق استيطانية جديد ووتيرة أعلى من البناء في المستوطنات

منوعات

نجم لبناني شهير يجري فحص (كورونا)... وتعليقه يثير الاستغراب

نجم لبناني شهير يجري فحص (كورونا)... وتعليقه يثير الاستغراب

لماذا تمنى راغب علامة أن يكون للبنان رئيس مثل السيسي؟

لماذا تمنى راغب علامة أن يكون للبنان رئيس مثل السيسي؟

صور: تصدرت &#34;ترند الجونة&#34;.. معلومات عن سارة التونسي &#34;ملكة جمال العرب&#34;

صور: تصدرت "ترند الجونة".. معلومات عن سارة التونسي "ملكة جمال العرب"

جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها &#34;في ضهر بعض&#34; تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها "في ضهر بعض" تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

شاهد: مهرجان الجونة بدون كمامات او اجراءات احترازية من (كورونا)

شاهد: مهرجان الجونة بدون كمامات او اجراءات احترازية من (كورونا)

بعيداً عن عمليات التجميل.. شاهدوا أسرار النجمات للحصول على جمال طبيعي

بعيداً عن عمليات التجميل.. شاهدوا أسرار النجمات للحصول على جمال طبيعي

شاهد: هكذا فاجىء حبيب غلوم زوجته هيفاء حسين بعيد ميلادها

شاهد: هكذا فاجىء حبيب غلوم زوجته هيفاء حسين بعيد ميلادها

شاهد: شيرين رضا تثير ضجة بإطلالتها في الجونة .. والجمهور: &#34;وراها غوريلا&#34;

شاهد: شيرين رضا تثير ضجة بإطلالتها في الجونة .. والجمهور: "وراها غوريلا"

شاهد: فستان رانيا يوسف المثير في مهرجان الجونة يشعل السوشال ميديا

شاهد: فستان رانيا يوسف المثير في مهرجان الجونة يشعل السوشال ميديا

عربي

شاهد: اندلاع حريق كبير في أحراش عجلون بالأردن

شاهد: اندلاع حريق كبير في أحراش عجلون بالأردن

التحالف يعلن إحباط ثالث هجوم للحوثيين على السعودية خلال يومين

التحالف يعلن إحباط ثالث هجوم للحوثيين على السعودية خلال يومين

الرئيس العراقي: نمضي في استرداد أموال البلاد المنهوبة

الرئيس العراقي: نمضي في استرداد أموال البلاد المنهوبة

المصريون يصوتون في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب

المصريون يصوتون في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب