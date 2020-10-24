دولي

للمرة الأولى.. أكثر من 3000 إصابة بـ(كورونا) في النمسا

للمرة الأولى.. أكثر من 3000 إصابة بـ(كورونا) في النمسا
رام الله - دنيا الوطن
سجلت النمسا، اليوم السبت، 3614 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي حالة غير مسبوقة تتجاوز فيها الزيادة اليومية للإصابات ثلاثة آلاف.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الداخلية النمساوية أن 970 إصابة تم تسجيلها في العاصمة فيينا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووفقا للوزارة فقد بلغت حصيلة الإصابات بمرض (كوفيد-19) (الناجمة عن فيروس كورونا المستجد) في البلاد منذ بداية الجائحة 78029 حالة، بينها 56791 حالة تعاف و965 وفاة.

وأضاف البيان أن هناك في النمسا حاليا أكثر من 1100 مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 175 في وحدات الإنعاش.

وتشهد النمسا، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، زيادة يومية ملحوظة في أعداد المصابين بـ(كورونا)، الأمر الذي دفع بعض الدول، ومنها ألمانيا المجاورة، إلى إعلان فيينا وأقاليم أخرى في النمسا منطقة عالية الخطورة على خلفية انتشار عدوى (كوفيد-19).

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