شاهد: اندلاع حريق كبير في أحراش عجلون بالأردن

رام الله - دنيا الوطنشهدت المنطقة الحرجية في عجلون بالأردن، اليوم السبت، حريقا تسبب بأضرار كبيرة في الأشجار الحرجية والأشجار المملوكة للمواطنين في المنطقة.وعملت كوادر دفاع مدني عجلون، على إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى أماكن أخرى، ومحاولة السيطرة عليه، خاصة بوجود رياح ناشطة سرعت بانتشاره، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكدت مصادر الدفاع المدني ومديرية الزراعة، على أنه لم تعرف لغاية الأن أسباب الحريق، ولا تزال الجهود مبذولة للسيطرة عليه، ويتم إجراء أعمال التبريد للموقع، خشية تجدد النيران في المواقع التي يتم إخمادها.