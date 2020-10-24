هجوم "انتحاري" في كابل يسفر عن مقتل وجرح العشرات





وفي وقت سابق اليوم قتل 9 مدنيين، وأصيب ضابطا شرطة بجروح، جراء انفجار قنبلتين متعاقبتين في مقاطعة غزنة شرق البلاد.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية الأفغانية بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح، نتيجة انفجار هز العاصمة كابل بعد ظهر اليوم السبت.وحسب آخر بيانات وزارة الصحة، فإن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 13 على الأقل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت شرطة كابل إن التفجير استهدف مركز تدريب دنماركيا غربي المدينة، وقد يكون ناجما عن هجوم وصفته بالإنتحاري.