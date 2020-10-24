دولي

هجوم "انتحاري" في كابل يسفر عن مقتل وجرح العشرات

هجوم "انتحاري" في كابل يسفر عن مقتل وجرح العشرات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح، نتيجة انفجار هز العاصمة كابل بعد ظهر اليوم السبت.

وحسب آخر بيانات وزارة الصحة، فإن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 13 على الأقل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم). 

وقالت شرطة كابل إن التفجير استهدف مركز تدريب دنماركيا غربي المدينة، وقد يكون ناجما عن هجوم وصفته بالإنتحاري.

وفي وقت سابق اليوم قتل 9 مدنيين، وأصيب ضابطا شرطة بجروح، جراء انفجار قنبلتين متعاقبتين في مقاطعة غزنة شرق البلاد.

أخبار ذات صلة

للمرة الأولى.. أكثر من 3000 إصابة بـ(كورونا) في النمسا

للمرة الأولى.. أكثر من 3000 إصابة بـ(كورونا) في النمسا

مقتل 5 أطفال جراء هجوم &#34;مسلح&#34; على مدرسة في الكاميرون

مقتل 5 أطفال جراء هجوم "مسلح" على مدرسة في الكاميرون

شاهد: ترامب يصوت &#34;مبكرا&#34; في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

شاهد: ترامب يصوت "مبكرا" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط أزمة &#34;سد النهضة&#34;

الاتحاد الأوروبي يدخل على خط أزمة "سد النهضة"

رئيس الوزراء الإثيوبي: لا توجد قوة على الأرض تمنعنا من استكمال بناء سد النهضة

رئيس الوزراء الإثيوبي: لا توجد قوة على الأرض تمنعنا من استكمال بناء سد النهضة

إيران عن اتفاق التطبيع.. &#34;ادفع الفدية المناسبة يشطب اسمك من قائمة الإرهاب&#34;

إيران عن اتفاق التطبيع.. "ادفع الفدية المناسبة يشطب اسمك من قائمة الإرهاب"

روسيا: تسجيل تراجع بحصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

روسيا: تسجيل تراجع بحصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تُسجل حصيلة قياسية بإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة تُسجل حصيلة قياسية بإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الرئاسية لشؤون الكنائس&#34; تدين الإعلان الأمريكي الإسرائيلي السوداني

"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين الإعلان الأمريكي الإسرائيلي السوداني

اندلاع حريق كبير في أحراش وادي القف غرب الخليل

اندلاع حريق كبير في أحراش وادي القف غرب الخليل

إصابة مواطن إثر اعتداء للمستوطنين على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس

إصابة مواطن إثر اعتداء للمستوطنين على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس

المطران حنا: اهمال القضية الفلسطينية وتهميشها لن يؤدي إلى تصفيتها

المطران حنا: اهمال القضية الفلسطينية وتهميشها لن يؤدي إلى تصفيتها

الشرطة تقبض على 26 مطلوبًا للعدالة

الشرطة تقبض على 26 مطلوبًا للعدالة

التجمع الديمقراطي: تطبيع السودان طعنة بظهر الشعب الفلسطيني

التجمع الديمقراطي: تطبيع السودان طعنة بظهر الشعب الفلسطيني

تقرير: شق طرق استيطانية جديد ووتيرة أعلى من البناء في المستوطنات

تقرير: شق طرق استيطانية جديد ووتيرة أعلى من البناء في المستوطنات

مخطط لإقامة حي استيطاني جديد ببيت حنينا يضم 56 وحدة

مخطط لإقامة حي استيطاني جديد ببيت حنينا يضم 56 وحدة

منوعات

لماذا تمنى راغب علامة أن يكون للبنان رئيس مثل السيسي؟

لماذا تمنى راغب علامة أن يكون للبنان رئيس مثل السيسي؟

صور: تصدرت &#34;ترند الجونة&#34;.. معلومات عن سارة التونسي &#34;ملكة جمال العرب&#34;

صور: تصدرت "ترند الجونة".. معلومات عن سارة التونسي "ملكة جمال العرب"

جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها &#34;في ضهر بعض&#34; تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها "في ضهر بعض" تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

شاهد: مهرجان الجونة بدون كمامات او اجراءات احترازية من (كورونا)

شاهد: مهرجان الجونة بدون كمامات او اجراءات احترازية من (كورونا)

بعيداً عن عمليات التجميل.. شاهدوا أسرار النجمات للحصول على جمال طبيعي

بعيداً عن عمليات التجميل.. شاهدوا أسرار النجمات للحصول على جمال طبيعي

شاهد: هكذا فاجىء حبيب غلوم زوجته هيفاء حسين بعيد ميلادها

شاهد: هكذا فاجىء حبيب غلوم زوجته هيفاء حسين بعيد ميلادها

شاهد: شيرين رضا تثير ضجة بإطلالتها في الجونة .. والجمهور: &#34;وراها غوريلا&#34;

شاهد: شيرين رضا تثير ضجة بإطلالتها في الجونة .. والجمهور: "وراها غوريلا"

شاهد: فستان رانيا يوسف المثير في مهرجان الجونة يشعل السوشال ميديا

شاهد: فستان رانيا يوسف المثير في مهرجان الجونة يشعل السوشال ميديا

شاهد: سخرية واسعة من يسرا في افتتاح الجونة.. هل استعانت بهاتفها كإكسسوار؟

شاهد: سخرية واسعة من يسرا في افتتاح الجونة.. هل استعانت بهاتفها كإكسسوار؟

عربي

شاهد: اندلاع حريق كبير في أحراش عجلون بالأردن

شاهد: اندلاع حريق كبير في أحراش عجلون بالأردن

التحالف يعلن إحباط ثالث هجوم للحوثيين على السعودية خلال يومين

التحالف يعلن إحباط ثالث هجوم للحوثيين على السعودية خلال يومين

الرئيس العراقي: نمضي في استرداد أموال البلاد المنهوبة

الرئيس العراقي: نمضي في استرداد أموال البلاد المنهوبة

المصريون يصوتون في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب

المصريون يصوتون في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب