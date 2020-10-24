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إسرائيل: دول عربية جديدة ستنضم لمسيرة السلام قريبا

إسرائيل: دول عربية جديدة ستنضم لمسيرة السلام قريبا
رام الله - دنيا الوطن
قال أوفير جندلمان، الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت: "إن التعاون مع السودان سيشمل القطاعات الزراعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن الاتفاق هو الخطوة الأولى لتعزيز العلاقات الثنائية، وأن هناك دولا عربية أخرى ستنضم لمسيرة السلام قريبا.

وذكر جندلمان، في حوار مع (سكاي نيوز عربية)، أن إقامة علاقات طبيعية مع السودان أمر مختلف، على اعتبار أن هذا البلد كان معارضا ومعاديا لإسرائيل.

وأضاف "إخراج السودان من دائرة العنف والإرهاب تعتبر بشرى سارة لدعاة السلام في  المنطقة"، مشيرا إلى أن البعثات السودانية ستجتمع قريبا مع الوفود الإسرائيلية لبحث إطلاق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وبخصوص مصالح البلدين، قال جندلمان إن مصالح السودان تتجلى في تحسين الأوضاع الاقتصادية بعد سنوات من الفقر والعزلة، أما إسرائيل فتسعى إلى تسيير رحلات لدول أفريقيا وأميركا اللاتينية، مضيفا "نحن مستعدون لمشاركة خبراتنا الزراعية والتكنولوجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في هذا البلد".

وأشار المتحدث إلى أن هناك دولا عربية أخرى ستنضم لمسيرة السلام قريبا "شعوب المنطقة تبحث عن مستقبل أفضل".

وأردف قائلا: "استمرار الصراع في الشرق الأوسط لا يفيد أحد سوى المتاجرين به. والتحولات في المنطقة قد تدفع الفلسطينيين لتغيير مواقفهم تجاه السلام".

وختم بالقول إن "المنطقة سئمت من الحروب والصراعات وتريد أن ترى مستقبلا أفضل لشعوبها وأطفالها. نستطيع العمل معا لتوفير الحلول. نحن جيران في هذه المنطقة".

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