اندلاع حريق كبير في أحراش وادي القف غرب الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اندلع حريق كبير، اليوم السبت، في أحراش منطقة وادي القف إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل.



وقال مدير الدفاع المدني في الخليل العقيد يزن عمر: "إن طواقم الدفاع عملت بمساندة الأمن الوطني وعدة جهات ومتطوعين، للسيطرة على الحريق الذي نشب في بؤرتين بالوادي منذ الأمس، وبعد 8 ساعات من العمل المتواصل، تبين اشتعال النيران بأربع بؤر أخرى، وما زالت الطواقم المذكورة تعمل على اخمادها"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وذكر أن المناطق وعرة جدا وفي جبال مليئة بالأشجار الحرجية، وتوجد مساحات كبيرة من الأعشاب الجافة، التي ساعدت على امتداد الحريق، والتي طالت مئات الاشجار الحرجية ومئات الدنمات من الأعشاب الجافة.



وأوضح أن الطواقم تعمل على تبريد مواقع الحرائق، والتأكد من عدم تجددها، وتم حماية منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية والمناطق الحرجية.



واشار عمر إلى أن وصول النيران الى قمة جبال وادي القف، تطلب جهودا مضاعفة، وإمكانيات اكبر للتعامل مع الحريق بالشكل السليم، واستدعى الأمر استنفار كافة طواقم الإطفاء في الخليل.