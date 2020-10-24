إصابة مواطن إثر اعتداء للمستوطنين على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن بجروح في رأسه، اليوم السبت، إثر اعتداء المستوطنين عليه في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.



وأفاد رئيس المجلس القروي حافظ صالح، بأن مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي القرية، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية، ما أدى لإصابة المواطن عبد الباسط محمد أحمد بحجر في رأسه، وتم نقله للمستشفى، بحسب ما جاء على الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضح أن مواجهات اندلعت بالقرية بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، الذي أدى إلى اشتعال النيران في أراضي المنطقة.