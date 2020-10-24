شؤون فلسطينية

حماس تستنكر تبرير فرنسا نشر الرسوم المسيئة للرسول

حماس تستنكر تبرير فرنسا نشر الرسوم المسيئة للرسول
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التصريحات الرسمية وغير الرسمية في فرنسا، والتي تبرر وتدعم نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، تحت حجة حرية التعبير عن الرأي.

وأكدت الحركة في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني، أن الاساءة للأديان والرسل جميعا لا تندرج تحت حرية الرأي والتعبير، بل تعزز ثقافة الكراهية والشقاق بين البشر.

وقالت: "إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بعث رحمة للعالمين، وأكد في كثير من وصايا قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر".

وحذرت الحركة في بيانها، من تداعيات استمرار هذا السلوك، وخاصة من المستوى الرسمي في فرنسا والجمهورية التي بنيت ثورتها على قيم الاخاء والحرية والتسامح.

وفي السياق، قالت الحركة: "إن هذا السلوك المدان يدفع نحو الصدام بين الشعوب والدول، في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة فيه إلى قيم التسامح والتعايش، والذي سينعكس سلبا على الأمن والسلم الدوليين".

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