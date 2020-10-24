التوصل لاتفاق يقضي بتشغيل مولدات الكهرباء بغزة مساء اليوم

وقال المصدر: إن الفاتورة الحالية للشهر الحالي سيتم دفعها بنظام (سلفة) لحين البت في قرار اللجنة الثلاثية التي ستعمل على مدار شهر كامل.

رام الله - دنيا الوطنعلمت دنيا الوطن، أن اتفاقاً جديداً توصلت إليه اللجنة الحكومية بغزة، وأصحاب مولدات الكهرباء التجارية، بعد وساطة من القوى الوطنية والإسلامية لحل الأزمة.ويقضي الاتفاق وفق المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بتشغيل مولدات الكهرباء، وتجميد العمل بتسعيرة 2.5 شيكل والاستمرار بالتسعيرة القديمة والبالغة أربعة شيكل لكل كيلو كهرباء.وأكد، بأن هذا الاتفاق مدته شهر واحد فقط، وذلك بعد تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من: سلطة الطاقة وأصحاب المولدات ولجنة مستقلة محايدة يتم تشكيلها من القوى الوطنية والإسلامية.