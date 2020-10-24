داخلية غزة: وفاة شاب اثر سقوطه في نفق حدودي مهجور جنوب القطاع

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب فلسطيني مصرعه، عصر اليوم، اثر سقوطه في أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الداخلية بغزة على لسان الناطق باسمها اياد البزم، وفاة الشاب (محمد عصام الهمص) 20 عاماً، عصر اليوم السبت، جراء سقوطه في نفق حدودي مهجور جنوب قطاع غزة".



وأشار البزم خلال بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنه تم انتشال جثمان الشاب ونقله للمستشفى، والأجهزة المختصة تتابع الحادث.