الرئيس الجزائري يدخل الحجر الصحي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون دخل الحجر الصحي لمدة خمسة أيام.وقالت صفحة الرئاسة الجزائرية عبر موقع (فيسبوك): "بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس (كورونا)، نصح الطاقم الطبي للرئاسة، رئيس الجمهورية، بمباشرة حجر صحي طوعي، لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".