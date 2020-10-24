شؤون فلسطينية

المطران حنا: اهمال القضية الفلسطينية وتهميشها لن يؤدي إلى تصفيتها

المطران حنا: اهمال القضية الفلسطينية وتهميشها لن يؤدي إلى تصفيتها
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن اهمال البعض للقضية الفلسطينية والتعمد بتهميشها لا يعني الغائها فلا توجد هنالك قوة في هذا العالم قادرة على تصفية القضية الفلسطينية ومن يظن انه قادر بمؤامراته ومشاريعه التصفوية على تصفيتها فهو مخطىء.

وأوضح المطران حنا، القضية الفلسطينية هي قضية شعب موجود ولا يحق لاحد ان يتجاهل وجود هذا الشعب الرازح تحت الاحتلال والذي يعاني من المظالم منذ عام 48 وحتى اليوم.

وأشار إلى أن من يتجاهلون القضية الفلسطينية يشبهون النعامة التي اذا ما اخفت رأسها في الرمال تظن انها في عالم اخر.

وذكر أن "فلسطين موجودة والشعب الفلسطيني موجود والقضية الفلسطينية ما زالت عالقة ولا يحق لاي جهة سياسية في هذا العالم ان تتجاهل وجودنا وحقوقنا وقضيتنا العادلة والتي من المفترض الا تكون قضية الفلسطينيين لوحدهم بل قضية كافة الاحرار في هذا المشرق وفي العالم بأسره".

وبيّن المطران حنا "لن يستسلم الفلسطينيون ولن يرفعوا الراية البيضاء ولن تتمكن اية قوة غاشمة من اغراقهم في ثقافة اليأس والاحباط والقنوط لا بل المؤامرات التي تحيط بنا وتستهدفنا لن تزيدنا الا عزيمة وارادة".

وتابع: "الفلسطينيون هم شعب حر ومن اكثر الشعوب العربية ثقافة ، فنحن لا نملك ثروات طبيعية بل نملك ما هو اهم منها الا وهو الانسان الفلسطيني المثقف الوطني المتحلي بالصدق والاستقامة والمبادىء السامية ، ناهيك عن ان فلسطين والقدس بشكل خاص انما هي قطعة من السماء على الارض ، ونحن اذ نسكن في القدس بأجسادنا فالقدس ساكنة في وجداننا وفي ثقافتنا وفي قلوبنا".

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