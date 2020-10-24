الشرطة تقبض على 26 مطلوبًا للعدالة

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، اليوم السبت، على 26 مطلوبا للعدالة وضبطت 6 مركبات غير قانونية في جنين.



وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية، ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 26 مطلوبا للعدالة وضبط 6 مركبات غير قانونية.



ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها من مخاطر جسيمة على المستويات كافة.



وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.