التجمع الديمقراطي: تطبيع السودان طعنة بظهر الشعب الفلسطيني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدان التجمع الوطني الديمقراطي "بشدة"، تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال والخرطوم، معتبرا ذلك "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".



واعتبر التجمع، في بيان، أن التطبيع "وصمة عار في جبين النظام السوداني وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".



من جانبه، اعتبر رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بالكنيست إمطانس شحادة، أن إسرائيل "اشترت التطبيع مع السودان وفي المقابل ستواصل الاحتلال والاستيطان".



وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر: "هذه الخطوة ستبعد السلام الحقيقي وإقامة الدولة الفلسطينية التي بدونها لن يكون هناك سلام، ولذلك يحتفل نتنياهو".