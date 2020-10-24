مخطط لإقامة حي استيطاني جديد ببيت حنينا يضم 56 وحدة

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة حي استيطاني جديدة في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.





ويضم إقامة 56 وحدة استيطانية، 6 عمارات من 5 طوابق متدرجة مع منطقة خضراء مفتوحة، بالإضافة إلى شق شارع جديد من الشرق إلى الغرب باتجاه المتنزه الجديد الذي تمت إقامته قرب بيت حنينا.





وأودعت ما تسمى بـ "لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية-لواء القدس" خارطة هيكلية محلية بمستوى تفصيلي لإقامة الحي الاستيطاني في البلدة المقدسية.





وجاء ذلك بعد توقيع رئيس اللجنة اللوائية "عمير شکید" على قطعتي أرض منفصلتين على جانبي الشارع الالتفافي رقم 6 في بيت حنينا، الدوار الأول المتفرع من الشارع رقم 21، الذي يربط مستوطنة "رمات شلومو" مع مستوطنة "بسغات زئيف"، وبيت حنينا بالشارع الالتفافي "443-القدس تل أبيب" (موديعين).





رام الله - دنيا الوطن