شؤون فلسطينية

لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة تصدر قرارات جديدة

لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة تصدر قرارات جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة أن حظر التجول في جميع المحافظات يبدأ من الساعة 7 مساءً ويتم اغلاق البحر من الساعة 6:30 مساءً.

وأكدت طوارئ غزة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، أنه يمنع منعًا باتًا خروج سيارات الفرح بشكل مواكب والفدعوس وعليه يتم ايقاف السيارات وأخذ المقتضى القانوني بحقها حسب الأصول.

وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص المشاركين في المناسبات، حيث يتم خروجهم من النوافذ والوقوف على الابواب اثناء سير السيارات يتم ضبطهم ومحاسبتهم.

وأوضحت أنه سيمنع منعاً باتاً دخول وخروج أي شخص داخل المناطق المصنفة بالحمراء وهم كالتالي: (التركمان - البريج - بيت حانون- الشيخ رضوان) ولا يستثنى من ذلك العساكر والمدنيين الموظفين أياً كانت الصفة.

وأشارت طوارئ غزة إلى أنه سيتم منع فتح بيوت العزاء فى جميع المحافظات والتأكيد على أخذ واجب العزاء عبر الاتصال، مجددة التأكيد على إغلاق المدارس، والأسواق والمساجد فى المناطق المغلقة والمصنفة حمراء والجميع تحت طائلة المسؤولية.

أخبار ذات صلة

داخلية غزة: وفاة شاب اثر سقوطه في نفق حدودي مهجور جنوب القطاع

داخلية غزة: وفاة شاب اثر سقوطه في نفق حدودي مهجور جنوب القطاع

المطران حنا: اهمال القضية الفلسطينية وتهميشها لن يؤدي إلى تصفيتها

المطران حنا: اهمال القضية الفلسطينية وتهميشها لن يؤدي إلى تصفيتها

الشرطة تقبض على 26 مطلوبًا للعدالة

الشرطة تقبض على 26 مطلوبًا للعدالة

التجمع الديمقراطي: تطبيع السودان طعنة بظهر الشعب الفلسطيني

التجمع الديمقراطي: تطبيع السودان طعنة بظهر الشعب الفلسطيني

تقرير: شق طرق استيطانية جديد ووتيرة أعلى من البناء في المستوطنات

تقرير: شق طرق استيطانية جديد ووتيرة أعلى من البناء في المستوطنات

مخطط لإقامة حي استيطاني جديد ببيت حنينا يضم 56 وحدة

مخطط لإقامة حي استيطاني جديد ببيت حنينا يضم 56 وحدة

فصائل المقاومة: اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي يفضح هوان بعض الأنظمة العربية

فصائل المقاومة: اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي يفضح هوان بعض الأنظمة العربية

الجامعة &#34;الإسلامية&#34; تستأنف التعليم الوجاهي في المقررات العملية بدءًا من الثلاثاء

الجامعة "الإسلامية" تستأنف التعليم الوجاهي في المقررات العملية بدءًا من الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المطران حنا: اهمال القضية الفلسطينية وتهميشها لن يؤدي إلى تصفيتها

المطران حنا: اهمال القضية الفلسطينية وتهميشها لن يؤدي إلى تصفيتها

الشرطة تقبض على 26 مطلوبًا للعدالة

الشرطة تقبض على 26 مطلوبًا للعدالة

التجمع الديمقراطي: تطبيع السودان طعنة بظهر الشعب الفلسطيني

التجمع الديمقراطي: تطبيع السودان طعنة بظهر الشعب الفلسطيني

تقرير: شق طرق استيطانية جديد ووتيرة أعلى من البناء في المستوطنات

تقرير: شق طرق استيطانية جديد ووتيرة أعلى من البناء في المستوطنات

مخطط لإقامة حي استيطاني جديد ببيت حنينا يضم 56 وحدة

مخطط لإقامة حي استيطاني جديد ببيت حنينا يضم 56 وحدة

فصائل المقاومة: اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي يفضح هوان بعض الأنظمة العربية

فصائل المقاومة: اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي يفضح هوان بعض الأنظمة العربية

الشرطة: اعتقال 26 مطلوبًا وضبط مركبات غير قانونية في جنين

الشرطة: اعتقال 26 مطلوبًا وضبط مركبات غير قانونية في جنين

الجبهة الشعبية (القيادة العامة) تدعو الشعب السوداني لمحاربة التطبيع

الجبهة الشعبية (القيادة العامة) تدعو الشعب السوداني لمحاربة التطبيع

منوعات

صور: تصدرت &#34;ترند الجونة&#34;.. معلومات عن سارة التونسي &#34;ملكة جمال العرب&#34;

صور: تصدرت "ترند الجونة".. معلومات عن سارة التونسي "ملكة جمال العرب"

جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها &#34;في ضهر بعض&#34; تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها "في ضهر بعض" تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

شاهد: مهرجان الجونة بدون كمامات او اجراءات احترازية من (كورونا)

شاهد: مهرجان الجونة بدون كمامات او اجراءات احترازية من (كورونا)

بعيداً عن عمليات التجميل.. شاهدوا أسرار النجمات للحصول على جمال طبيعي

بعيداً عن عمليات التجميل.. شاهدوا أسرار النجمات للحصول على جمال طبيعي

شاهد: هكذا فاجىء حبيب غلوم زوجته هيفاء حسين بعيد ميلادها

شاهد: هكذا فاجىء حبيب غلوم زوجته هيفاء حسين بعيد ميلادها

شاهد: شيرين رضا تثير ضجة بإطلالتها في الجونة .. والجمهور: &#34;وراها غوريلا&#34;

شاهد: شيرين رضا تثير ضجة بإطلالتها في الجونة .. والجمهور: "وراها غوريلا"

شاهد: فستان رانيا يوسف المثير في مهرجان الجونة يشعل السوشال ميديا

شاهد: فستان رانيا يوسف المثير في مهرجان الجونة يشعل السوشال ميديا

شاهد: سخرية واسعة من يسرا في افتتاح الجونة.. هل استعانت بهاتفها كإكسسوار؟

شاهد: سخرية واسعة من يسرا في افتتاح الجونة.. هل استعانت بهاتفها كإكسسوار؟

شاهد: السقا يحرج مذيعة بـ&#34;الجونة&#34;..وظهور غريب لزوجته بفستان وبدلة رجالي

شاهد: السقا يحرج مذيعة بـ"الجونة"..وظهور غريب لزوجته بفستان وبدلة رجالي

عربي

الرئيس العراقي: نمضي في استرداد أموال البلاد المنهوبة

الرئيس العراقي: نمضي في استرداد أموال البلاد المنهوبة

المصريون يصوتون في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب

المصريون يصوتون في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب

شاهد: متظاهرون سودانيون يحرقون العلم الإسرائيلي احتجاجاً على اتفاق التطبيع

شاهد: متظاهرون سودانيون يحرقون العلم الإسرائيلي احتجاجاً على اتفاق التطبيع

إسرائيل لا تمانع.. الولايات المتحدة توافق رسمياً على تزويد الإمارات بطائرات &#34;أف 35&#34;

إسرائيل لا تمانع.. الولايات المتحدة توافق رسمياً على تزويد الإمارات بطائرات "أف 35"