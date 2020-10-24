الشرطة: اعتقال 26 مطلوبًا وضبط مركبات غير قانونية في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة الفلسطينية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة يوم السبت عن اعتقال 26 مطلوبا للعدالة وضبط 6 مركبات غير قانونية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان لها تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد تم إلقاء القبض 26 مطلوبًا للعدالة وضبطت 6 مركبات غير قانونية.



وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.



ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها مخاطر جسيمة على كافة المستويات.