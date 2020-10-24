الجبهة الشعبية (القيادة العامة) تدعو الشعب السوداني لمحاربة التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة: إن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، ما هو إلا استكمال لمسلسل الذل والمهانة والتبعية للاحتلال وأمريكا من قبل بعض الدول العربية، ومحاولة تنفيد (صفقة القرن).



وأضافت القيادة العامة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن الاتفاق طعنة غادرة في ظهر شعبنا الفلسطيني، وخيانة صريحة لقضيتنا العادلة وللأمة، وتشجيع للاحتلال لمواصلة جرائمه وبطشه بحق أبناء شعبنا ومقدساته، واستمرار لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية.



وأكدت القيادة العامة، أن الرد الحقيقي على هذا التطبيع الخياني من خلال وحدة شعبنا وفصائله وقواه الوطنية، واستمرار الصراع والكفاح والمواجهة ضد الاحتلال، ومزيداً من التمسك والثبات على خيار المقاومة، حتى إسقاط كافة المشاريع والصفقات التي ترعاها الإدارة الأمريكية.



ودعت الجبهة شعب السودان الحبيب إلى مواجهة ومحاربة كل أشكال التطبيع، التي لن تجلب لهم سوى العار والذل والهوان، والتي يهدف من خلالها الاحتلال وأمريكا إلى السيطرة على خيرات ومقدرات وثروات بلادنا العربية.



وشددت القيادة العامة، على أن قضية فلسطين العادلة، غير قابلة للتصفية، مهما اشتدت عليها الصعاب والمحن، وأما المطبعون المستسلمون فسيطالهم ذل التاريخ وعقاب شعوبهم؛ فإرادة الشعوب لا يمكن أن تقهر.