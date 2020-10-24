الاحتلال يثبت اعتقال أسير  ويحول آخر للاعتقال الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاستئناف الذي تقدم به محامي الأسير احمد أبو سندس من دورا، كما حولت الاسير الغضنفر أبو عطوان للاعتقال الإداري.



وفي التفاصيل رفضت محكمة الاحتلال في عوفر طلب الاستئناف المقدم من قبل محامي الأسير أحمد سليمان أبو سندس من مدينة دورا ضد قرار الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور وتقرر تثبيته .



وفي ذات السياق حولت محكمة الاحتلال العسكرية الأسير الغضنفر أبو عطوان من مدينة دورا للاعتقال الاداري لمدة ٦ أشهر ، وكان قد اعتقل قبل نحو أسبوعين



والاعتقال الإداري وسيلة الاحتلال لتغييب المواطنين في السجون بدون تهمة، والاعتماد على ما يسمى بالملف السري الوهمي، ويحظر على المحامي والأسير الاطلاع عليه.



ومن خلال هذا الاعتقال العنصري يقبع المئات من المعتقلين الإداريين في الأسر.



ويشرعن الاحتلال الاعتقال الإداري من خلال ما يسمى بمحاكم التثبيت والاستئناف العسكرية، وهي محاكم صورية وهمية.