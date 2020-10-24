شؤون فلسطينية

الديمقراطية: نُرحب بالمواقف السودانية الرافضة للتطبيع

الديمقراطية: نُرحب بالمواقف السودانية الرافضة للتطبيع
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عالياً، موقف القوى الوطنية والقومية واليسارية والديمقراطية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني في السودان الشقيق، في إعلانها رفضها لخطوة التطبيع بين أطراف القيادة الرسمية في السودان، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، تحت ضغط وابتزاز الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الجبهة: لقد قام شعب السودان وقواه السياسية، بثورته الشعبية لبناء سودان جديد، يستعيد سلامه الداخلي، واستقراره وأمنه، وإزدهاره الاقتصادي، والتحرر من قيود التبعية والإقصاء التي تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها فرضها عليه.

وأكدت الجبهة، ثقتها العالية بحرص قوى الثورة في السودان على صون أهداف الثورة، وصون الموقع القومي للسودان الشقيق، وأكدت وقوفها إلى جانبها في مقاومتها قرار التطبيع، خرقاً للدستور، وخارج صلاحيات المؤسسات القيادية الانتقالية، في مجلس السيادة، وحكومة البلاد، وأن صاحب الحق في القرار، هو المجلس التشريعي، الذي لم يتشكل بعد.

وختمت الجبهة، بالدعوة إلى بناء أوسع جبهة وطنية في السودان الشقيق، في مواجهة قرار التطبيع ومقاومته، وإحهاض نتائجه، وتعطيل مفاعيله، بما يصون وحدة الموقف الشعبي للسودان، ومقاومته الباسلة، ويصون الموقع القومي للسودان في الدائرة العربية، بعيداً عن تيارات التطبيع، والشراكة مع دولة الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يثبت اعتقال أسير  ويحول آخر للاعتقال الإداري

الاحتلال يثبت اعتقال أسير  ويحول آخر للاعتقال الإداري

المطران حنا: نستنكر سياسة الاعتقال الاداري ونطالب باطلاق سراح الأسير الأخرس

المطران حنا: نستنكر سياسة الاعتقال الاداري ونطالب باطلاق سراح الأسير الأخرس

منصور: جلسة لمجلس الأمن الاثنين لمناقشة رؤية الرئيس عباس بعقد مؤتمر للسلام

منصور: جلسة لمجلس الأمن الاثنين لمناقشة رؤية الرئيس عباس بعقد مؤتمر للسلام

الرئاسة: لن يمر أو يُنفذ شيء على حساب الشعب الفلسطيني

الرئاسة: لن يمر أو يُنفذ شيء على حساب الشعب الفلسطيني

خالد: نقف على أرض صلبة بالدفاع عن قضيتنا العادلة ونثق بالشعوب العربية

خالد: نقف على أرض صلبة بالدفاع عن قضيتنا العادلة ونثق بالشعوب العربية

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل 156 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: تسجيل 156 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مجدلاني: السودان باع اللاءات الثلاثة وذهب إلى التطبيع

مجدلاني: السودان باع اللاءات الثلاثة وذهب إلى التطبيع

حصاد الأسبوع: إصابات في 30 نقطة مواجهة بالضفة والقدس

حصاد الأسبوع: إصابات في 30 نقطة مواجهة بالضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يثبت اعتقال أسير  ويحول آخر للاعتقال الإداري

الاحتلال يثبت اعتقال أسير  ويحول آخر للاعتقال الإداري

الديمقراطية: نُرحب بالمواقف السودانية الرافضة للتطبيع

الديمقراطية: نُرحب بالمواقف السودانية الرافضة للتطبيع

المطران حنا: نستنكر سياسة الاعتقال الاداري ونطالب باطلاق سراح الأسير الأخرس

المطران حنا: نستنكر سياسة الاعتقال الاداري ونطالب باطلاق سراح الأسير الأخرس

منصور: جلسة لمجلس الأمن الاثنين لمناقشة رؤية الرئيس عباس بعقد مؤتمر للسلام

منصور: جلسة لمجلس الأمن الاثنين لمناقشة رؤية الرئيس عباس بعقد مؤتمر للسلام

خالد: نقف على أرض صلبة بالدفاع عن قضيتنا العادلة ونثق بالشعوب العربية

خالد: نقف على أرض صلبة بالدفاع عن قضيتنا العادلة ونثق بالشعوب العربية

حصاد الأسبوع: إصابات في 30 نقطة مواجهة بالضفة والقدس

حصاد الأسبوع: إصابات في 30 نقطة مواجهة بالضفة والقدس

مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في منطقة الثعلة شرق يطا

مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في منطقة الثعلة شرق يطا

&#34;فتح الانتفاضة&#34; تُصدر تصريحاً بشأن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان

"فتح الانتفاضة" تُصدر تصريحاً بشأن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان

منوعات

صور: تصدرت &#34;ترند الجونة&#34;.. معلومات عن سارة التونسي &#34;ملكة جمال العرب&#34;

صور: تصدرت "ترند الجونة".. معلومات عن سارة التونسي "ملكة جمال العرب"

جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها &#34;في ضهر بعض&#34; تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

جلسة تصوير هيدي كرم وشقيقتها "في ضهر بعض" تثير إعجاب الجمهور: جمال رباني

زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

زينب غريب تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب جلسة تصوير جريئة: بابا شاف الصور ديه؟

شاهد: مهرجان الجونة بدون كمامات او اجراءات احترازية من (كورونا)

شاهد: مهرجان الجونة بدون كمامات او اجراءات احترازية من (كورونا)

بعيداً عن عمليات التجميل.. شاهدوا أسرار النجمات للحصول على جمال طبيعي

بعيداً عن عمليات التجميل.. شاهدوا أسرار النجمات للحصول على جمال طبيعي

شاهد: هكذا فاجىء حبيب غلوم زوجته هيفاء حسين بعيد ميلادها

شاهد: هكذا فاجىء حبيب غلوم زوجته هيفاء حسين بعيد ميلادها

شاهد: شيرين رضا تثير ضجة بإطلالتها في الجونة .. والجمهور: &#34;وراها غوريلا&#34;

شاهد: شيرين رضا تثير ضجة بإطلالتها في الجونة .. والجمهور: "وراها غوريلا"

شاهد: فستان رانيا يوسف المثير في مهرجان الجونة يشعل السوشال ميديا

شاهد: فستان رانيا يوسف المثير في مهرجان الجونة يشعل السوشال ميديا

شاهد: سخرية واسعة من يسرا في افتتاح الجونة.. هل استعانت بهاتفها كإكسسوار؟

شاهد: سخرية واسعة من يسرا في افتتاح الجونة.. هل استعانت بهاتفها كإكسسوار؟

شاهد: السقا يحرج مذيعة بـ&#34;الجونة&#34;..وظهور غريب لزوجته بفستان وبدلة رجالي

شاهد: السقا يحرج مذيعة بـ"الجونة"..وظهور غريب لزوجته بفستان وبدلة رجالي

عربي

الرئيس العراقي: نمضي في استرداد أموال البلاد المنهوبة

الرئيس العراقي: نمضي في استرداد أموال البلاد المنهوبة

المصريون يصوتون في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب

المصريون يصوتون في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب

إسرائيل لا تمانع.. الولايات المتحدة توافق رسمياً على تزويد الإمارات بطائرات &#34;أف 35&#34;

إسرائيل لا تمانع.. الولايات المتحدة توافق رسمياً على تزويد الإمارات بطائرات "أف 35"

السيسي يرحب باتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

السيسي يرحب باتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل