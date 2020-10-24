الديمقراطية: نُرحب بالمواقف السودانية الرافضة للتطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عالياً، موقف القوى الوطنية والقومية واليسارية والديمقراطية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني في السودان الشقيق، في إعلانها رفضها لخطوة التطبيع بين أطراف القيادة الرسمية في السودان، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، تحت ضغط وابتزاز الولايات المتحدة الأميركية.



وقالت الجبهة: لقد قام شعب السودان وقواه السياسية، بثورته الشعبية لبناء سودان جديد، يستعيد سلامه الداخلي، واستقراره وأمنه، وإزدهاره الاقتصادي، والتحرر من قيود التبعية والإقصاء التي تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها فرضها عليه.



وأكدت الجبهة، ثقتها العالية بحرص قوى الثورة في السودان على صون أهداف الثورة، وصون الموقع القومي للسودان الشقيق، وأكدت وقوفها إلى جانبها في مقاومتها قرار التطبيع، خرقاً للدستور، وخارج صلاحيات المؤسسات القيادية الانتقالية، في مجلس السيادة، وحكومة البلاد، وأن صاحب الحق في القرار، هو المجلس التشريعي، الذي لم يتشكل بعد.



وختمت الجبهة، بالدعوة إلى بناء أوسع جبهة وطنية في السودان الشقيق، في مواجهة قرار التطبيع ومقاومته، وإحهاض نتائجه، وتعطيل مفاعيله، بما يصون وحدة الموقف الشعبي للسودان، ومقاومته الباسلة، ويصون الموقع القومي للسودان في الدائرة العربية، بعيداً عن تيارات التطبيع، والشراكة مع دولة الاحتلال.