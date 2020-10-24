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المصريون يصوتون في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب

المصريون يصوتون في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت اليوم السبت، عملية تصويت المصريين في الداخل، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 14 محافظة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى غد الأحد، حيث يحق التصويت لنحو 33 مليون ناخب من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

ويتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 1879 مرشحا، في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح".

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