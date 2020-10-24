المطران حنا: نستنكر سياسة الاعتقال الاداري ونطالب باطلاق سراح الأسير الأخرس

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

اعرب المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم في رسالة وجهها الى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف بأنه من الاهمية بمكان مناصرة اسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال ورفض سياسة الاعتقال الاداري والتي تعتبر مخالفة لكل القوانين والاعراف الدولية ولا تسمح للاسرى بأن يدافعوا عن انفسهم حيث يعتقل المئات منهم بدون توجيه اية تهمة لهم.



وأضاف حنا: "وجب الدفاع عن قضايا الاسرى في وجه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب بحقهم لا سيما حرمانهم من العلاج والعزل الانفرادي والاعتقال الاداري وحرمان الاهالي من الزيارات والتعذيب النفسي والجسدي".



وقال المطران: "نطالبكم كما ونطالب كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية في عالمنا بأن تتضامن مع الاسرى الذين يضطرون للاضراب عن الطعام وتعريض حياتهم للخطر بسبب هذه الممارسات الظالمة التي يتعرضون لها وخير مثال على ذلك هو الاسير المضرب عن الطعام ماهر الاخرس".



وطالب كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بأن تقوم بدورها المأمول بتوفير العلاج المناسب للاسرى المرضى وتأمين زيارة اهالي الاسرى واطلاق سراح الاسرى الاداريين وخاصة الاسير ماهر الاخرس لانقاذ حياته.



وختم حنا بالقول: "كل التضامن مع اسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال الذين نتمنى ونطالب بأن ينالوا حريتهم وان يعودوا الى كنف اسرهم".