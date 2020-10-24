خالد: نقف على أرض صلبة بالدفاع عن قضيتنا العادلة ونثق بالشعوب العربية

تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هرولة عدد من الانظمة العربية للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، الذي يحتل أراضي ثلاث دول عربية، هي فلسطين وسورية ولبنان، بالأمر المخزي والمشين، الذي يعكس أمراً واضحاً وهو نقص المناعة الوطنية والقومية لدى هذه الانظمة واستسلامها لضغوط الإدارة الأميركية وتنفيذها لأوامرها بتطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتوظيف ذلك في خدمة حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، والادعاء في الوقت نفسه بأن ذلك يخدم قضية السلام والاستقرار في المنطقة ومصالح بلدانها وشعوبها ويضعها على عتبة التطور والتنمية المستدامة.



وأشاد بموقف القوى الحزبية والشعبية السودانية بدءا بحزب الأمة السوداني وانتهاء بتحالف الإجماع الوطني ، الذي يضم قوى رئيسية في السودان وأوضح بأن خطوة حكام السودان الجدد تطبيع علاقات السودان مع اسرائيل جاءت تؤكد بأن بقايا النظام القديم ، الذي أطاحت به ثورة الشعب السوداني، تسعى جاهدة لاستعادة دورها وهيمنتها وما زالت لها الغلبة في تقرير سياسات هذا البلد العربي الشقيق وفي مؤسسات الحكم وتستخدم ما لها من حضور ونفوذ في مؤسسات الدولة لفرض ديكتاتوريتها الكامنة ونزعاتها التسلطية الموروثة وفرض خيارات سياسية واسترتيجية يرفضها الشعب السوداني.



كما أشاد باستطلاعات للرأي العام في عدد من الدول العربية، تقوم بها مؤسسات اسرائيلية وأخرى صديقة لاسرائيل، وجميعها تؤكد بأن شعوب الأمة العربية تقف على نقيض مواقف بعض الحكام ، وآخرها اسطلاع رأي في المملكة العربية السعودية أكد فيه 9% فقط من المواطنين السعوديين بأنهم يدعمون اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، فيم اكدت الغالبية االساحقة معارضتها التطبيع مع اسرائيل وأن الوقوف الى جانب الحق الفلسطيني اكثر أهمية من دولة الاحتلال والعدوان في اسرائيل.



وأكد تيسير خالد بأن الشعب الفلسطيني، يقف رغم كل ذلك على أرض صلبة في الدفاع عن قضيته العادلة، ويثق بشعوب أمته وقوى حركة التحرر االعربية ومعارضتها لجميع مشاريع التطبيع مع عدو يحتل أرضه ويمارس سياسة تقوم على التوسع الاستيطاني الاحلالي والعدواني المعادي للسلام ويتنكر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويرتكب جرائم حرب يومية بمصادرة اراضيه وزرعها بالاستيطان والمستوطنين والتوسع في هدم البيوت والممتلكات وبناء نظام للفصل العنصري، أين منه نظام الفصل العنصري البائد في جنوب إفريقيا.