إيران عن اتفاق التطبيع.. "ادفع الفدية المناسبة يشطب اسمك من قائمة الإرهاب"

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رام الله - دنيا الوطن

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت في تصريح نقلته وكالات أنباء عربية بشأن على تطبيع السودان وإسرائيل: "ادفع الفدية المناسبة يشطب اسمك من قائمة الإرهاب".



وأحرق متظاهرون في العاصمة السودانية، الأعلام الإسرائيلية، احتجاجاً على اتفاق التطبيع، بين تل أبيب والخرطوم.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الجمعة، التوصل لاتفاق بين إسرائيل والسودان، على صنع السلام، والبدء بعلاقات.