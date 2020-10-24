"الصحة" بغزة: تسجيل 156 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





كما أعلنت وفاة المواطنة حليمة حسن أبو الخير (70 عاماً)، في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي، وهي تعاني من أمراض الضغط والسكر والقلب.





وسجلت الوزارة، تعافي 77 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، في القطاع.





غزة- دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.