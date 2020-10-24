شؤون فلسطينية

مجدلاني: السودان باع اللاءات الثلاثة وذهب إلى التطبيع

مجدلاني: السودان باع اللاءات الثلاثة وذهب إلى التطبيع
رام الله - دنيا الوطن
 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إنه من المؤسف أن تلتحق السودان بقائمة التطبيع، وهي الدولة التي خرجت اللاءات الثلاثة (لا صلح لا اعتراف لا تفاوض)، قبل أن يعود الحق لأصحابه في قمة جامعة الدول العربية عام 1967 في الخرطوم.

وأكد مجدلاني، أن التوقيع على تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال والسودان، برعاية أمريكية، وإغراءات وهمية، دليل على أن السودان، لم تعد تمتلك قرارها السياسي والسيادي.

وأشار مجدلاني، إلى أن ما يسمى السلام الإقليمي لن يجلب الأمن والسلم والاستقرار للمنطقة،  ما لم يتم إنهاء الاحتلال، وحتى يضمن الشعب الفلسطيني، حقة بتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

وأضاف: "على كافة الدول المطبعة، أن تدرك أن هذا لن يجلب لها ولشعوبها، سوى المزيد من نهب الثروات وزعزعة الاستقرار، متسائلاً؛ ألم تعد فلسطين قضية العرب المركزية، وأن التطبيع لن يحقق أي استقرار للمنطقة، دون إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأشار إلى أن الرهان على شعب وأحزاب ومؤسسات المجتمع في السودان الشقيق؛ لتقول كلمتها، تجاه هذه الهرولة نحو التطبيع.

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