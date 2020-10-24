حصاد الأسبوع: إصابات في 30 نقطة مواجهة بالضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شهد حصاد الأسبوع الماضي، اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ضمن 30 نقطة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة.



ففي يوم أمس الجمعة، تم إحصاء 7 نقاط مواجهة في قرية كفر قدوم بقلقيلية، إثر قمع المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، ومواجهات أخرى على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وباب الزاوية في الخليل، وبيت دجن وبورين وعراق بورين في مدينة نابلس، واقتحام لبلدة زبوبا قرب جنين.



ورصد خلال تلك المواجهات، إصابة عدة مواطنين، خمسة منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز.



كما أصيب ثلاثة مواطنين، إثر اعتداء المستوطنين عليهم بالقرب من بلدة بورين إلى الجنوب من مدينة نابلس.



ويوم الخميس، أحصي 8 مواجهات، اندلعت في مخيم بلاطة شرق نابلس، والحي الشرقي وحي خروبة في مدينة جنين، وبلدة بيوتنيا وحي البالوع في رام الله ومخيم عايدة في بين لحم وبلدة اذنا وحلحول في الخليل.



ويوم الأربعاء، شهد 3 نقاط مواجهة، في مخيم العروب قرب الخليل، ومخيم جنين، ومخيم بلاطة شرق نابلس.



وشهد منتصف الأسبوع الماضي 6 نقاط للمواجهات، تركزت في بلدة بيت أمر قرب الخليل والدوحة قرب بيت لحم ويعبد قرب جنين.



وشهد يوم الاثنين نقطتي مواجهة في شارع صلاح الدين بمدينة القدس، والأخرى على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.



ويوم الأحد، اندلعت مواجهات في مخيم العروب قرب الخليل، وعلى الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.



أما يوم السبت، فقد اندلعت 4 نقاط مواجهة، في كل من مسافر يطا بالخليل، وبالقرب من مستوطنة (كوخاف هشاحر) قرب رام الله، وفي بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وبلدة كفر قدوم إلى الشرق من قلقيلية.