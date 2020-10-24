دولي

روسيا: تسجيل تراجع بحصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

روسيا: تسجيل تراجع بحصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم السبت، تراجعاً بحصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الــ 24 الماضية، بعد قفزة قياسية في اليوم السابق.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في البلاد اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن رصد 16521 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 17340 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.8% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو التي سجلت فيها 4453 إصابة جديدة.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 296 وفاة جديدة ناجمة عن مرض (كوفيد-19)، مقابل 283 وفاة في اليوم السابق.

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