شؤون فلسطينية

فتوح: توالي التطبيع إنذار بانفراط وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية

فتوح: توالي التطبيع إنذار بانفراط وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) روحي فتوح: إن توالي خطوات التطبيع والتوقيع على اتفاقيات السلام مع الاحتلال، ينذر بانفراط وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وأعرب فتوح عن إدانته الشديدة لخطوة السودان في تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، مبينًا أن خطوة السودان في تطبيع علاقاتها مع الاحتلال، هي من أجل مصالحها، وطعنة للقضية الفلسطينية، وأن جميع المبررات التي يسوقها المطبعون مع الاحتلال هي طعنة مؤلمة، وأنها على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن التطبيع مخالف لمبادرة السلام العربية، التي نصت على أن التطبيع مع الاحتلال لن يتم إلا بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية، حسب قرارات الشرعية الدولية.

ومن جانب آخر، أشاد فتوح بدور حزب البعث السوداني، العضو في "قوى- التغيير" في معارضته للتطبيع، والعمل على تشكيل جبهة ضد التطبيع مع إسرائيل، وحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر، والأحزاب السودانية الرافضة للتطبيع.

وطالب فتوح، المجتمع العربي والدولي، برفض هذه الاتفاقيات، ومقاطعه الاحتلال على كافة المستويات.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل 156 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: تسجيل 156 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

حصاد الأسبوع: إصابات في 30 نقطة مواجهة بالضفة والقدس

حصاد الأسبوع: إصابات في 30 نقطة مواجهة بالضفة والقدس

مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في منطقة الثعلة شرق يطا

مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في منطقة الثعلة شرق يطا

&#34;الأوقاف&#34; بغزة: نُحمل الحكومة الفرنسية المسؤولية عن الإساءات الخطيرة للأمة الإسلامية

"الأوقاف" بغزة: نُحمل الحكومة الفرنسية المسؤولية عن الإساءات الخطيرة للأمة الإسلامية

&#34;فتح الانتفاضة&#34; تُصدر تصريحاً بشأن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان

"فتح الانتفاضة" تُصدر تصريحاً بشأن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان

المجلس الوطني الفلسطيني: اتفاق تطبيع السودان لن يجلب السلام للمنطقة

المجلس الوطني الفلسطيني: اتفاق تطبيع السودان لن يجلب السلام للمنطقة

مستشفى &#34;شهداء الأقصى&#34; يكشف حقيقة أنباء إخلائه بسبب اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا)

مستشفى "شهداء الأقصى" يكشف حقيقة أنباء إخلائه بسبب اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا)

مؤسسات الأمعري: نُجرّم ظاهرة إطلاق النار ونرفض كل أشكال الاعتقال السياسي

مؤسسات الأمعري: نُجرّم ظاهرة إطلاق النار ونرفض كل أشكال الاعتقال السياسي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: إصابات في 30 نقطة مواجهة بالضفة والقدس

حصاد الأسبوع: إصابات في 30 نقطة مواجهة بالضفة والقدس

مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في منطقة الثعلة شرق يطا

مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في منطقة الثعلة شرق يطا

&#34;فتح الانتفاضة&#34; تُصدر تصريحاً بشأن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان

"فتح الانتفاضة" تُصدر تصريحاً بشأن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان

مؤسسات الأمعري: نُجرّم ظاهرة إطلاق النار ونرفض كل أشكال الاعتقال السياسي

مؤسسات الأمعري: نُجرّم ظاهرة إطلاق النار ونرفض كل أشكال الاعتقال السياسي

فروانة: ندعو لجعل إضراب الأخرس عبئًا على الاحتلال وسجانيه

فروانة: ندعو لجعل إضراب الأخرس عبئًا على الاحتلال وسجانيه

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: أجواء حارة بمعظم المناطق في فلسطين اليوم.. وانخفاض ملموس غداً

الطقس: أجواء حارة بمعظم المناطق في فلسطين اليوم.. وانخفاض ملموس غداً

منوعات

شاهد: شيرين رضا تثير ضجة بإطلالتها في الجونة .. والجمهور: &#34;وراها غوريلا&#34;

شاهد: شيرين رضا تثير ضجة بإطلالتها في الجونة .. والجمهور: "وراها غوريلا"

شاهد: فستان رانيا يوسف المثير في مهرجان الجونة يشعل السوشال ميديا

شاهد: فستان رانيا يوسف المثير في مهرجان الجونة يشعل السوشال ميديا

شاهد: سخرية واسعة من يسرا في افتتاح الجونة.. هل استعانت بهاتفها كإكسسوار؟

شاهد: سخرية واسعة من يسرا في افتتاح الجونة.. هل استعانت بهاتفها كإكسسوار؟

شاهد: السقا يحرج مذيعة بـ&#34;الجونة&#34;..وظهور غريب لزوجته بفستان وبدلة رجالي

شاهد: السقا يحرج مذيعة بـ"الجونة"..وظهور غريب لزوجته بفستان وبدلة رجالي

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

مي العيدان: &#34;لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب&#34;

مي العيدان: "لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب"

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: &#34;حملة لتشويه صورتي&#34;

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: "حملة لتشويه صورتي"

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: &#34;شيل فكرة الانتحار من راسك&#34;

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: "شيل فكرة الانتحار من راسك"

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

عربي

إسرائيل لا تمانع.. الولايات المتحدة توافق رسمياً على تزويد الإمارات بطائرات &#34;أف 35&#34;

إسرائيل لا تمانع.. الولايات المتحدة توافق رسمياً على تزويد الإمارات بطائرات "أف 35"

السيسي يرحب باتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

السيسي يرحب باتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

شاهد: فلكي لبناني: الأسد سيتسبب بصدمة للعالم والألغاز تحوم حول بن سلمان

شاهد: فلكي لبناني: الأسد سيتسبب بصدمة للعالم والألغاز تحوم حول بن سلمان

السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية