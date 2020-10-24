عربي

شاهد: متظاهرون سودانيون يحرقون العلم الإسرائيلي احتجاجاً على اتفاق التطبيع

شاهد: متظاهرون سودانيون يحرقون العلم الإسرائيلي احتجاجاً على اتفاق التطبيع
متظاهرون يحرقون علم إسرائيل في الخرطوم
رام الله - دنيا الوطن
أحرق متظاهرون في العاصمة السودانية، الأعلام الإسرائيلية، احتجاجًا على اتفاق التطبيع، بين تل أبيب والخرطوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، التوصل لاتفاق بين إسرائيل والسودان، على صنع السلام، والبدء بعلاقات.

وقال ترامب: إنه "واثق من أن السعودية، ستنضم لركب التطبيع قريباً"، مشيراً إلى أن هناك خمس دول عربية على الأقل، تريد الانضمام إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وفق ما قال.

وقال ترامب: خلال أشهر قليلة، سينضم الجميع لعملية السلام، فيما ذكر نتنياهو: نُوسع دائرة السلام سريعاً.

ووفق بيان مشترك، فقد تحدث ترامب ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم، ناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية.

 


 

أخبار ذات صلة

إسرائيل لا تمانع.. الولايات المتحدة توافق رسمياً على تزويد الإمارات بطائرات &#34;أف 35&#34;

إسرائيل لا تمانع.. الولايات المتحدة توافق رسمياً على تزويد الإمارات بطائرات "أف 35"

السيسي يرحب باتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

السيسي يرحب باتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

شاهد: فلكي لبناني: الأسد سيتسبب بصدمة للعالم والألغاز تحوم حول بن سلمان

شاهد: فلكي لبناني: الأسد سيتسبب بصدمة للعالم والألغاز تحوم حول بن سلمان

السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق سوداني إسرائيلي مبدئي لتطبيع العلاقات

صحيفة تكشف تفاصيل اتفاق سوداني إسرائيلي مبدئي لتطبيع العلاقات

الموساد الإسرائيلي: السعودية ستقدم &#34;هدية&#34; للرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية

الموساد الإسرائيلي: السعودية ستقدم "هدية" للرئيس الفائز بالانتخابات الأمريكية

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل

(يديعوت) تكشف تفاصيل اتفاق الطيران بين إسرائيل والبحرين

(يديعوت) تكشف تفاصيل اتفاق الطيران بين إسرائيل والبحرين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: إصابات في 30 نقطة مواجهة بالضفة والقدس

حصاد الأسبوع: إصابات في 30 نقطة مواجهة بالضفة والقدس

مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في منطقة الثعلة شرق يطا

مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في منطقة الثعلة شرق يطا

&#34;فتح الانتفاضة&#34; تُصدر تصريحاً بشأن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان

"فتح الانتفاضة" تُصدر تصريحاً بشأن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان

مؤسسات الأمعري: نُجرّم ظاهرة إطلاق النار ونرفض كل أشكال الاعتقال السياسي

مؤسسات الأمعري: نُجرّم ظاهرة إطلاق النار ونرفض كل أشكال الاعتقال السياسي

فروانة: ندعو لجعل إضراب الأخرس عبئًا على الاحتلال وسجانيه

فروانة: ندعو لجعل إضراب الأخرس عبئًا على الاحتلال وسجانيه

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

"المرور" بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: أجواء حارة بمعظم المناطق في فلسطين اليوم.. وانخفاض ملموس غداً

الطقس: أجواء حارة بمعظم المناطق في فلسطين اليوم.. وانخفاض ملموس غداً

منوعات

شاهد: شيرين رضا تثير ضجة بإطلالتها في الجونة .. والجمهور: &#34;وراها غوريلا&#34;

شاهد: شيرين رضا تثير ضجة بإطلالتها في الجونة .. والجمهور: "وراها غوريلا"

شاهد: فستان رانيا يوسف المثير في مهرجان الجونة يشعل السوشال ميديا

شاهد: فستان رانيا يوسف المثير في مهرجان الجونة يشعل السوشال ميديا

شاهد: سخرية واسعة من يسرا في افتتاح الجونة.. هل استعانت بهاتفها كإكسسوار؟

شاهد: سخرية واسعة من يسرا في افتتاح الجونة.. هل استعانت بهاتفها كإكسسوار؟

شاهد: السقا يحرج مذيعة بـ&#34;الجونة&#34;..وظهور غريب لزوجته بفستان وبدلة رجالي

شاهد: السقا يحرج مذيعة بـ"الجونة"..وظهور غريب لزوجته بفستان وبدلة رجالي

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

مي العيدان: &#34;لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب&#34;

مي العيدان: "لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب"

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: &#34;حملة لتشويه صورتي&#34;

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: "حملة لتشويه صورتي"

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: &#34;شيل فكرة الانتحار من راسك&#34;

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: "شيل فكرة الانتحار من راسك"

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

عربي

إسرائيل لا تمانع.. الولايات المتحدة توافق رسمياً على تزويد الإمارات بطائرات &#34;أف 35&#34;

إسرائيل لا تمانع.. الولايات المتحدة توافق رسمياً على تزويد الإمارات بطائرات "أف 35"

السيسي يرحب باتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

السيسي يرحب باتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

شاهد: فلكي لبناني: الأسد سيتسبب بصدمة للعالم والألغاز تحوم حول بن سلمان

شاهد: فلكي لبناني: الأسد سيتسبب بصدمة للعالم والألغاز تحوم حول بن سلمان

السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها &#34;أنصار الله&#34; باتجاه السعودية

السعودية تُدمر طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية