مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في منطقة الثعلة شرق يطا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على رعاة الماشية في منطقة الثعلة شرق يطا، ونصبوا خيمتين في قرية بيرين شرق الخليل.



وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل، راتب الجبور، أن مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، طاردت رعاة الماشية، وشتمتهم بألفاظ نابية في منطقة الثعلة شرق يطا، ومنعتهم من دخول المراعي بحجة أنها أرض دولة.



وأشار الجبور، إلى أن المستوطنين، نصبوا خيمتين في قرية بيرين شرق الخليل واقاموا بهما، في محاولة للاستيلاء على أراضي المواطنين.



وأوضح، أن اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية بيرين، تهدف لتهجير السكان، وتوسيع مستوطنة (بني حيفر) المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين قرب القرية.



وطالب الأهالي المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم، ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القرية وخلة الفرن، وحمايتهم من المستوطنين.