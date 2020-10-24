"الأوقاف" بغزة: نُحمل الحكومة الفرنسية المسؤولية عن الإساءات الخطيرة للأمة الإسلامية





وحملت الوزارة الحكومة الفرنسية المسؤولية عن هذه الإساءات الخطيرة، والتي تفتح أبواب الفتنة والصراع، مطالبة الحكومات العربية والإسلامية، بأن يكون لها موقف واضح تجاه الحكومة الفرنسية، التي تسمح بنشر رسوم مسيئة لنبي البشرية، بحجة حرية التعبير.



ودعت وزارة الأوقاف، بغزة، المسلمين كافة في أنحاء العالم، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، وهذا أقل القليل؛ لنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم.



رام الله - دنيا الوطنعبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، اليوم الخميس، عن استنكارها واستهجانها الشديدين للحملة الممنهجة، التي تشنها بعض الصحف الفرنسية، عبر نشر رسوم "كاريكاتيرية" مسيئة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دون أدنى احترام.وقالت الوزارة في تصريح نقلته وكالة أنباء (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة: إن هذا الأمر تحدٍ واضح لمشاعر ملايين المسلمين في العالم، و"إن هذه الرسوم تدل بشكل قاطع وواضح على مدى الحقد والكراهية تجاه الإسلام والمسلمين"، وعلى ما يبدو بدعم وموافقة من الحكومة الفرنسية، ورئيسها ماكرون".