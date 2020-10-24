"فتح الانتفاضة" تُصدر تصريحاً بشأن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان



وأضافت: "ندين كل شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال، والذي يعتبر طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، والمستفيد منه العدو الصهيوني، وسيشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ومقدساته".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة (فتح) الانتفاضة، تصريحاً صحفياً بشأن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان.وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "اتفاق التطبيع بين الكيان الصهيوني وحكومة السودان خطير، وبمثابة مكافأة مجانية للاحتلال الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني".