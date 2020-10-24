مستشفى "شهداء الأقصى" يكشف حقيقة أنباء إخلائه بسبب اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

نفت مصادر طبية في مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة، التقارير التي أفادت بإخلاء المستشفى، بحجة اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا).



وقال الإداري في المستشفى، أكرم الطلاع، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن المستشفى لم يُخلَ، والمرضى موجودون، بشكل طبيعي.



وأضاف: أن هناك حالة مشتبه بها، وهي متواجدة في حجر الولادة، والأمور طبيعية، والإجراءات الصحية متخذة بشكل كامل و"لا داعي للتهويل".



وكانت مواقع تواصل اجتماعي، ذكرت بأن هناك معلومات أولية، تفيد بإخلاء مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع، بعد الاشتباه بوجود إصابة بفيروس (كورونا) بين المرضى.