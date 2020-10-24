الولايات المتحدة تُسجل حصيلة قياسية بإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الولايات المتحدة، تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.



ويعد هذا الرقم، أعلى عدد من الإصابات اليومية، التي تسجلها الولايات المتحدة، منذ انتشار الفيروس.



وتستعد الولايات المتحدة لانتخابات الرئاسة، والمقررة في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث يتنافس كل من الرئيس الحالي، دونالد ترامب، ومنافسه جو بايدن.