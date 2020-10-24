محكمة إسرائيلية تُلغي قرار نقل الأسير ماهر الأخرس لـ (سجن عيادة الرملة)

ألغت محكمة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، قرار نقل الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم 90، على التوالي، إلى (سجن عيادة الرملة).



ووفق ما نقلت مؤسسة (مهجة القدس) التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، فإنه بعد التماس عاجل، تقدمت به محامية الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرار (شاباك) والنيابة، بنقله من مشفى (كابلان) في أراضي عام 48، إلى (سجن عيادة الرملة).



وقضت المحكمة، بإبقاء الأسير الأخرس في مشفى (كابلان) لخطورة حالته الصحية.



وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت أمس الجمعة: إن إدارة مستشفى (كابلان) الإسرائيلية، قرٌرت عدم إبقاء الأسير ماهر الأخرس، بحجة أنه يرفض العلاج، ويرفض التعاون مع الطاقم الطبي، وأن كثرة الزوٌار له تُعرٌض صحة باقي المرضى عندهم لخطر العدوى وانتقال الفيروسات.

رام الله - دنيا الوطن