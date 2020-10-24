"المرور" بغزة: حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، بأن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور، والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن استمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات، واستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحاً بشكل يومي.



وتم لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل حادثي سير، نتج عنهما إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.