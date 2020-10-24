طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم السبت، الموافق 24 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.37 شيكل.



الدينار الأردني: 4:76 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.94 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.