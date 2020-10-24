شؤون فلسطينية

أصحاب المولدات بالقطاع يُصدرون بياناً بشأن تطورات أزمتهم مع سلطة الطاقة

أصحاب المولدات بالقطاع يُصدرون بياناً بشأن تطورات أزمتهم مع سلطة الطاقة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة، اليوم السبت، بياناً بشأن تطورات قضيتهم مع سلطة الطاقة بغزة.

ولا تزال المولدات المنتشرة في مناطق متفرقة من القطاع، متوقفة عن العمل، بسبب خلاف بين سلطة الطاقة، وأصحاب هذه المولدات، إثر قرار المسؤولين بغزة، على أن يكون سعر كيلو الواط 2.5 بعد أن كان 3.5 إلى 4 شواكل للكيلو الواحد.

وقال أصحاب المولدات، في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المولدات لا تزال في حالة توقف، جراء الأزمة القائمة منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وحتى تحقيق مطالبهم.

وقرر أصحاب المولدات، تزويد مرضى التنفس الصناعي بأجهزة UPS مجاناً، وتزويد مرضى الجلدية بمراوح تعمل على بطاريات، وذلك "انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية وواجبنا الوطني والأخلاقي، وحتى لا يكون المواطن من يدفع ثمن خلافات ليس له علاقة بها".

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