الطقس: أجواء حارة بمعظم المناطق في فلسطين اليوم.. وانخفاض ملموس غداً

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-19 26-18 29-18 بيت لحم 30-19 26-18 29-18 رام الله والبيرة 29-18 26-17 28-17 طولكرم 31-22 29-20 30-20 نابلس 31-20 28-19 30-19 قلقيلية 31-22 29-20 30-20 جنين 34-21 30-20 33-20 سلفيت 30-19 26-18 29-18 طوباس 35-22 31-21 34-21 روابي 31-20 28-19 30-19 الخليل 29-18 26-17 28-17 غزه 30-23 28-21 29-21 أريحا 39-23 35-23 38-23 خانيونس 30-23 28-21 29-21 الأغوار الشمالية 37-21 33-21 36-21 رفح 31-22 29-20 30-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى حار جداً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: