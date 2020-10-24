رسمياً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

وسيتم إعادة عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء لتصبح مع مراعاة أن (التغيير في الأجهزة الحديثة يكون تلقائيا)، فيما سيعود التوقيت الصيفي سيعود يوم الجمعة 26 آذار/مارس 2021.





يشار إلى أن معظم الأجهزة الذكية، لن تتغير تلقائيا إلا مع تغيير التوقيت في إسرائيل.وستتحول إسرائيل ستتحول إلى التوقيت الشتوي في الليلة بين السبت والأحد (24-25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 02:00 من فجر الأحد.