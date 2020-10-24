رسمياً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بدأ في فلسطين، منذ منتصف الليلة الماضية، العمل بالتوقيت الشتوي في جميع مناطق الأراضي الفلسطينية.
ويقوم التوقيت الشتوي على تأخير عقارب الساعة، 60 دقيقة إلى الوراء.
وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت مساء الاثنين الماضي، أن العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، سيكون ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
وأشارت الحكومة في تصريح لها، إلى أنه سيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.
بدأ في فلسطين، منذ منتصف الليلة الماضية، العمل بالتوقيت الشتوي في جميع مناطق الأراضي الفلسطينية.
ويقوم التوقيت الشتوي على تأخير عقارب الساعة، 60 دقيقة إلى الوراء.
وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت مساء الاثنين الماضي، أن العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، سيكون ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
وأشارت الحكومة في تصريح لها، إلى أنه سيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.
يشار إلى أن معظم الأجهزة الذكية، لن تتغير تلقائيا إلا مع تغيير التوقيت في إسرائيل.
وستتحول إسرائيل ستتحول إلى التوقيت الشتوي في الليلة بين السبت والأحد (24-25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 02:00 من فجر الأحد.
وستتحول إسرائيل ستتحول إلى التوقيت الشتوي في الليلة بين السبت والأحد (24-25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 02:00 من فجر الأحد.
وسيتم إعادة عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء لتصبح مع مراعاة أن (التغيير في الأجهزة الحديثة يكون تلقائيا)، فيما سيعود التوقيت الصيفي سيعود يوم الجمعة 26 آذار/مارس 2021.
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