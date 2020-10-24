شؤون فلسطينية

لجنة الطوارئ: 72 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية

لجنة الطوارئ: 72 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، فجر اليوم السبت، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال 24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 96 إصابة جديدة بالفيروس، إلى جانب تعافي 88 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).

وأشارت إلى وفاة المواطن ابراهيم رزق أبو نحل (62 عاماً) في مجمع الشفاء الطبي، وكان يعاني من أمراض مزمنة والكبد الوبائي وجلطة دماغية حادة.

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