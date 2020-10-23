حملة المقاطعة - فلسطين تستنكر اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تستنكر حملة المقاطعة - فلسطين اتفاق التطبيع "العلني" الذي جرى مساء اليوم الجمعة بين السودان و إسرائيل، والذي أعلن عنه رسمياً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .



وقالت الحملة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا في حملة المقاطعة نأسف لهذه الطعنة العربية الجديدة في قلب الشعب الفلسطيني ونضاله ، ونأسف لأن الطعنة ستصيب أيضاً قلب الشعب السوداني الحر الذي يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني بكل الأشكال".



وأكدت الحملة أن التطبيع السوداني - الإسرائيلي" المعلن ماهو إلا تهديد لهوية ومستقبل السودان ونهب ثرواته بأيدي "أمريكية - إسرائيلية"، محذرة من خطورة هذا الإتفاق على القضية الفلسطينية ، فمثل هذه الإتفاقيات تشجع دولة الإحتلال الصهيوني مواصلة جرائمها وإنتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وفلسطين بشكل أقذر.



وطالبت الحملة أحرار السودان بأن يعبروا عن موقفهم الرافض لهذه الإتفاقيات المشينة ولكل من يقف خلفها أو يدعمها وأن يحافظوا على السودان من عبث الأيدي الصهيوأمريكية في حاضره ومستقبله، وأن يبقى السودان كما نعرفه عمق الأمة الإستراتيجي وسند الحق الفلسطيني.