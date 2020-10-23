المبادرة الوطنية تدين اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي وتدعو الشعب السوداني لإسقاطه

الأمين العام للمبادرة الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الإعلان عن اتفاق التطبيع السوداني-الإسرائيلي، واعتبرته طعنة خطيرة في ظهر الشعبين الفلسطيني و السوداني.



وقالت المبادرة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الحكومة السودانية خضعت لابتزاز ترامب وإدارته ستجر الويلات على السودان بهذا الاتفاق.



ودعت المبادرة الوطنية الشعب السوداني وقواه الحية إلى إسقاط اتفاق العار والتطبيع مع إسرائيل.



وأكد د.مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة، أن كل اتفاقيات التطبيع لن تؤثر في إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة كفاحه و مقاومته للاحتلال ونظام الأبرتهايد والتمييز العنصري ولن تضعف تصميمه على نيل الحرية.