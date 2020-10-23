"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم





كما أفاد الفريق بعدم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف جالياتنا ليستقر عدد الإصابات عند 6584 إصابة.



وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، عدم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة.





كما افاد بعدم تسجيل أية إصابة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد الإصابات 4033 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بتسجيل 273 حالة وفاة، و6584 إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم، منذ انتشار الوباء في العالم.وأفاد الفريق المختص بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا حول العالم، وفق تقرير لوزارة الخارجية وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف جالياتنا حول العالم لهذا اليوم، ليبقى عدد الوفيات المسجلة 273.