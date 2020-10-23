النيابة العامة بغزة تعلن فتح تحقيق بـ 87 قضية على مستوى محافظات القطاع





ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار

الكاذبة، ولا أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



ومن بين القضايا، سبع قضيايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، و80 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.





وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 13 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة اليوم الجمعة: إنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة، بفتح تحقيق بـ 87 قضية.