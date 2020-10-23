قيادي بـ"حماس": هرولة السودان للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هو حلقة من حلقات التخاذل العربية

عبد الفتاح البرهان

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، مصطفى أبو عرة، إن التطبيع مع الاحتلال لن يحقق للشعوب الإسلامية أي مصالح، ولن يخدم إلا مصالح الاحتلال وتثبيت هيمنته وإضفاء شرعيته.



وشدد في تصريحات نقلها موقع (حرية نيوز)، تعقيبًا على إعلان اتفاق تطبيع السودان مع الاحتلال، على أن هرولة السودان للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هو حلقة من حلقات التخاذل العربية، وإضفاء لشرعية الاحتلال.



واستنكر أبو عرة إعلان التطبيع بين السودان والاحتلال، وأضاف إنه لا مصلحة للشعوب العربية والإسلامية في هذا التطبيع الذي لا يخدم إلا مصالح الاحتلال بتثبيت وجوده وإعطائه الشرعية لاحتلال فلسطين.



وتابع: "التعويل الآن على الشعوب العربية التي لا ترضى بأن تعيش في كنف أنظمة ارتأت لنفسها الذل والهوان والخيانة للقضية الفلسطينية".