"العربية الفلسطينية": من المؤلم رؤية السودان الشقيق ينزلق في مستنقع التطبيع

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استنكرت الجبهة العربية الفلسطينية اتفاق التطبيع بين دولة السودان وحكومة الاحتلال الصهيوني ، معتبرة هذا الاتفاق تنكر واضح لنضالات شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.



وأضافت في تصريح صحفي لها مساء اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه لمن المؤلم أن نرى السودان التي طالما كانت الى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله قد انجرفت الى هذا المستنقع وكلنا ثقة بالشعب السوداني الشقيق ان يعبر عن رفضه لهذا التطبيع وعن حبه والتصاقه بقضية فلسطين التي كانت على الدوام قضية السودان.



وتابعت الجبهة: وواهم من يظن ان العلاقة والتطبيع مع الاحتلال ستأتي بنتائج ايجابية له وانما سيكتشف بعد فوات الاوان انه قد انجرف الى مستنقع العار والخيانة والانسلاخ عن قضايا امته وفي مقدمتها قضية الامة المركزية فلسطين ، كما طالبت الجبهة احرار الامة بالتصدي لموجة التطبيع والتأكيد ان جماهير الامة الحرة ستبقى على عهدها بالدفاع عن نضال الشعب الفلسطيني واسناده حتى نيل كامل حقوقه الثابتة والمشروعة.



وأكدت الجبهة ان المطلوب فلسطينيا هو اعادة تنظيم الصفوف وترميم البيت الفلسطيني بإنهاء الانقسام البغيض وازالة كافة اثاره وتوحيد شعبنا خلف برنامج مواجهة ضد الاحتلال واعاونه، مؤكدة ان وضع العراقيل امام عجلة المصالحة الفلسطينية لا يخدم الا الاحتلال فانه لم يعد مقبولا تحت أي ذريعة التهاون او التباطؤ في استعادة الوحدة الوطنية باعتباره يشكل البيئة الخصبة لكل اعداء الشعب الفلسطيني تمرير مؤامراتهم ومخططاتهم.